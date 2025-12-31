I dati o la vita Cala la scure di Israele su chi aiuta a Gaza
A partire dalla mezzanotte di oggi, Gaza si troverà ad affrontare nuove sfide mentre alcune delle principali organizzazioni umanitarie internazionali devono ridimensionare le loro attività. Con l’inizio del nuovo anno, si intensificano le difficoltà per la popolazione, che rischia di perdere servizi essenziali. Questa situazione evidenzia come le scelte politiche possano influenzare direttamente la vita e i dati di milioni di persone nella regione.
A mezzanotte di oggi, con l’inizio dell’anno nuovo, Gaza diverrà ancora più sola. Alcune tra le più importanti organizzazioni umanitarie internazionali dovranno cominciare a smantellare strutture e programmi, preparandosi ad . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Accordo su Gaza, si chiude venerdì ma c'è il veto di Israele su Barghouti. Hamas fornisce le prove di 20 ostaggi in vita
Leggi anche: Bruxelles, Kallas risponde a Tridico (M5s) su domanda che fece "licenziare" giornalista Nunziati: "Israele e la ricostruzione Gaza? Paga chi fa danno"
I dati del portale PayTourist. "Il turismo deve crescere in equilibrio con la vita quotidiana dei residenti, garantendo una convivenza armoniosa tra accoglienza e quotidianità", si legge nella nota diffusa da Palazzo di Città. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.