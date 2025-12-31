I dati o la vita Cala la scure di Israele su chi aiuta a Gaza

Da cms.ilmanifesto.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dalla mezzanotte di oggi, Gaza si troverà ad affrontare nuove sfide mentre alcune delle principali organizzazioni umanitarie internazionali devono ridimensionare le loro attività. Con l’inizio del nuovo anno, si intensificano le difficoltà per la popolazione, che rischia di perdere servizi essenziali. Questa situazione evidenzia come le scelte politiche possano influenzare direttamente la vita e i dati di milioni di persone nella regione.

A mezzanotte di oggi, con l’inizio dell’anno nuovo, Gaza diverrà ancora più sola. Alcune tra le più importanti organizzazioni umanitarie internazionali dovranno cominciare a smantellare strutture e programmi, preparandosi ad . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

i dati o la vita cala la scure di israele su chi aiuta a gaza

© Cms.ilmanifesto.it - I dati o la vita. Cala la scure di Israele su chi aiuta a Gaza

Leggi anche: Accordo su Gaza, si chiude venerdì ma c'è il veto di Israele su Barghouti. Hamas fornisce le prove di 20 ostaggi in vita

Leggi anche: Bruxelles, Kallas risponde a Tridico (M5s) su domanda che fece "licenziare" giornalista Nunziati: "Israele e la ricostruzione Gaza? Paga chi fa danno"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.