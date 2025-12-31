I Comuni montani contro le modifiche

L’Unione Montana Esino-Frasassi si oppone alle recenti modifiche nella classificazione dei Comuni montani, proponendo un approccio più completo. Attualmente, la valutazione si basa principalmente su parametri geometrici come altimetria e pendenza. La richiesta è di introdurre un modello multidimensionale che includa anche aspetti socio-economici, per riflettere in modo più accurato le caratteristiche e le esigenze delle comunità montane.

L' Unione Montana Esino-Frasassi dice no ai nuovi criteri di classificazione dei Comuni montani, chiedendo il passaggio da un modello puramente geometrico (altimetria e pendenza) a uno multidimensionale (socio-economico). Per l'Unione Montana c'è il rischio di esclusione: I nuovi criteri (almeno il 25% del territorio sopra i 600 metri e pendenza superiore al 20%, oppure altimetria media sopra i 500metri) sono giudicati troppo rigidi. Molti Comuni "storicamente" montani rischierebbero di perdere tale qualifica. La giunta dell'Unione Montana rileva che "la legge sembra calibrata sulle Alpi, penalizzando l' Appennino e le aree interne, che presentano fragilità diverse ma altrettanto gravi".

Comuni montani, PD Piemonte: "Ordine del giorno contro la legge Calderoli per difendere i territori esclusi" - Il commento di Mauro Calderoni: "Si tratta di una decisione che rischia di tagliare fuori molti Comuni piemontesi da risorse e strumenti" ... cuneodice.it

Comuni montani, Pd contro la legge: "In cinque restano senza risorse" - Risorse alle aree interne cesenati, alcuni comuni (cinque: Mercato Saraceno, Sogliano, Roncofreddo, Borghi, Sarsina,) restano fuori dai contributi previsti dalla legge nazionale. ilrestodelcarlino.it

Quali saranno le trasformazioni dei comuni montani

Taglio dei Comuni montani: il Varesotto perde risorse e prospettive, allarme tra le comunità locali. - facebook.com facebook

Sul regolamento che ridefinirà i criteri per la classificazione dei Comuni montani, interviene Marco Bussone, presidente dell'Unione dei Comuni, Enti e Comunità montane x.com

