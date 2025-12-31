I Comuni montani contro le modifiche

Da ilrestodelcarlino.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unione Montana Esino-Frasassi si oppone alle recenti modifiche nella classificazione dei Comuni montani, proponendo un approccio più completo. Attualmente, la valutazione si basa principalmente su parametri geometrici come altimetria e pendenza. La richiesta è di introdurre un modello multidimensionale che includa anche aspetti socio-economici, per riflettere in modo più accurato le caratteristiche e le esigenze delle comunità montane.

L’ Unione Montana Esino-Frasassi dice no ai nuovi criteri di classificazione dei Comuni montani, chiedendo il passaggio da un modello puramente geometrico (altimetria e pendenza) a uno multidimensionale (socio-economico). Per l’Unione Montana c’è il rischio di esclusione: I nuovi criteri (almeno il 25% del territorio sopra i 600 metri e pendenza superiore al 20%, oppure altimetria media sopra i 500metri) sono giudicati troppo rigidi. Molti Comuni "storicamente" montani rischierebbero di perdere tale qualifica. La giunta dell’Unione Montana rileva che "la legge sembra calibrata sulle Alpi, penalizzando l’ Appennino e le aree interne, che presentano fragilità diverse ma altrettanto gravi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

i comuni montani contro le modifiche

© Ilrestodelcarlino.it - I Comuni montani contro le modifiche

Leggi anche: Comuni montani solo sopra i 600 metri. Rivolta dei sindaci del comuni montani: “Ci tolgono risorse”

Leggi anche: Comuni montani, Pd contro la legge: "In cinque restano senza risorse"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

I Comuni montani contro le modifiche; Comuni montani, il ministro apre alla revisione dei criteri di classificazione: si parte dalla proposta della Regione Abruzzo; Non solo città di lago: grazie a Resegone, San Martino e Grigne Lecco entra nel novero dei Comuni montani; Legge di bilancio 2026: sblocca stipendi anche nelle unioni di comuni.

comuni montani contro modificheComuni montani, 11 esclusi dai fondi della nuova legge - I sindaci: «I criteri nazionali estromettono paesi che per la Regione hanno diritto a finanziamenti contro spopolamento e fragilità ambientali, il Ddl va ... laprovinciapavese.gelocal.it

comuni montani contro modificheComuni montani, PD Piemonte: "Ordine del giorno contro la legge Calderoli per difendere i territori esclusi" - Il commento di Mauro Calderoni: "Si tratta di una decisione che rischia di tagliare fuori molti Comuni piemontesi da risorse e strumenti" ... cuneodice.it

Comuni montani, Pd contro la legge: "In cinque restano senza risorse" - Risorse alle aree interne cesenati, alcuni comuni (cinque: Mercato Saraceno, Sogliano, Roncofreddo, Borghi, Sarsina,) restano fuori dai contributi previsti dalla legge nazionale. ilrestodelcarlino.it

Quali saranno le trasformazioni dei comuni montani

Video Quali saranno le trasformazioni dei comuni montani

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.