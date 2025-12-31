i cinque tagli vip da hailey bieber a belen rodriguez di tendenza nel 2026

Nel 2026, le tendenze capelli dei vip come Hailey Bieber e Belen Rodriguez si riflettono in cinque tagli distintivi, ideali per chi desidera un cambio di stile sobrio e attuale. Dalle linee corte a quelle più lunghe e stratificate, queste scelte rappresentano un equilibrio tra modernità e praticità, offrendo spunti semplici ma raffinati per aggiornare il proprio look con eleganza.

Se stai pensando di rinnovare il tuo look nel 2026, le tendenze capelli di quest’anno offrono ispirazioni perfette dai vip, tra tagli corti audaci, bob destrutturati e lunghezze stratificate. Le celebrità dettano la moda non solo sul red carpet, ma anche sui social, diventando veri e propri punti di riferimento per chi cerca capelli di tendenza, facili da gestire e super glamour. Dal lob elegante di Hailey Bieber al bixie audace di Zendaya, passando per bob, pixie e capelli lunghi stratificati, questi tagli sono i veri must-have dell’anno. Il bixie di Zendaya e Levante. Il bixie è il taglio corto ibrido tra pixie e bob, capace di combinare audacia e versatilità in un unico look. 🔗 Leggi su Dilei.it

