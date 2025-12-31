I 4 moschettieri del volante Pieve premia i suoi campioni

A Pieve Santo Stefano, lunedì scorso, si è svolto il Gran Galà dei Motori al teatro Papini, un evento che ha premiato i quattro piloti che si sono distinti nella stagione 2025. L'occasione ha evidenziato l’impegno e il talento degli atleti locali, riconoscendo il loro contributo allo sport automobilistico. Un momento di valorizzazione per la comunità, che conferma l’importanza della passione e della dedizione nel mondo delle corse.

Pieve Santo Stefano ha omaggiato i quattro piloti automobilistici che si sono distinti con i loro risultati nella stagione agonistica 2025, organizzando nella serata di lunedì scorso il Gran Galà dei Motori al teatro Papini. I quattro driver sono Michele Gregori, Lorenzo Tizzi Corazzini, Daniele Giannini e Nicola Veri. Gregori ha disputato un’altra stagione ad alto livello nella Super Salita con la sua Nova Proto NP03 e l’acuto di quest’anno è stato il secondo posto assoluto nella 60esima edizione del trofeo Fagioli di Gubbio, dietro il vincitore Ivan Pezzolla. Tizzi Corazzini, che è anche presidente della Pro Spino Team, ha fatto sua con la Peugeot 106 S16 la coppa nella classe 1600 del gruppo Racing Start (dove oltretutto si è piazzato terzo) per ciò che riguarda il Campionato Italiano di Velocità in Montagna, zona Nord. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I 4 moschettieri del volante. Pieve premia i suoi campioni Leggi anche: Il Coni di Sondrio premia i suoi campioni Leggi anche: Il Coni di Sondrio premia i suoi campioni Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. I 4 moschettieri del volante. Pieve premia i suoi campioni. I 4 moschettieri del volante. Pieve premia i suoi campioni - Pieve Santo Stefano ha omaggiato i quattro piloti automobilistici che si sono distinti con i loro risultati nella stagione agonistica 2025, organizzando nella serata di lunedì scorso il Gran Galà dei ... sport.quotidiano.net

"#MOSCHETTIERI" - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.