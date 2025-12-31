I 10 film italiani più belli del 2025

Ecco una selezione dei 10 film italiani più significativi del 2025, che spaziano tra generi e temi diversi. Dall’interpretazione del mito e della storia alle storie di vita quotidiana, questi film riflettono l’evoluzione del cinema italiano e la sua capacità di raccontare il presente e il passato con sobrietà e profondità. Una panoramica che invita alla riflessione e alla scoperta di nuove prospettive cinematografiche.

Il mito che risorge su un'Itaca così magnetica, action movie audaci da amatriciane e noodles, tristi spaccati di storia vera con l'ombra di Hitler. Tra i film italiani usciti al cinema nel 2025, ecco i 10 più belli secondo noi. Ralph Fiennes e Juliette Binoche nel film "Itaca. Il ritorno" (Credits: Maila Iacovelli – Fabio Zayed) 1) Itaca. Il ritorno di Uberto Pasolini. Sarà perché da tempo vive lontano dall'Italia, a Londra, ma Pasolini è uno dei registi italiani dallo sguardo più universale, pur conservando un senso di intimità così profondo (già avevamo adorato il suo Still life ). Ed ecco che anche quanto mette mano all'epica, all' Odissea di attese lunghissime e penosi ritorni, riesce a far vibrare tutto di umanità viscerale.

