Hub dei bus a Lecco Fumagalli | Il report del Politecnico conferma che via Sassi era la soluzione migliore

Il report del Politecnico di Milano conferma che l’ubicazione dell’hub dei bus a Lecco, in via Sassi, rappresenta la soluzione più adeguata. La scelta di questa sede tiene conto delle esigenze di mobilità e delle conseguenze delle decisioni prese nel tempo, evitando soluzioni temporanee e irrisolte. La localizzazione in via Sassi si configura come un elemento strategico per migliorare il servizio di trasporto pubblico nel rispetto delle caratteristiche urbanistiche della città.

"Ogni scelta ha le sue conseguenze. Se butti a mare, con un che di supponenza, via Marco d'Oggiono per immaginarti la sede alla ex Deutsche, se poi lasci la ex Deutsche per la torre a Palazzo Bovara che giocoforza limita gli spazi di via Sassi, ecco che finisci in via Balicco a far la guerra ai. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Hub dei bus a Lecco, Fumagalli: "Il report del Politecnico conferma che via Sassi era la soluzione migliore" Leggi anche: Hub dei bus di Lecco, ricorso al Consiglio di Stato: "Accanimento che mortifica il vivere civile" Leggi anche: Morto per sassi sul bus dei tifosi del Pistoia: chi era Raffaele Marianella Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Hub dei bus a Lecco, Fumagalli: "Il report del Politecnico conferma che via Sassi era la soluzione migliore" - Il candidato sindaco di Orizzonte per Lecco critica le scelte urbanistiche dell'amministrazione: "Scelte sbagliate a monte hanno portato alla guerra con i cittadini di via Balicco. leccotoday.it

Hub dei bus, Gattinoni non ci sta. Ricorso per riavere i 14 milioni - Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha presentato ricorso ai giudici del Tribunale amministrativo regionale della Lomba ... msn.com

Hub dei bus, FdI: “La revoca del finanziamento ha un responsabile ed è l’amministrazione comunale” - La revoca del finanziamento regionale per l’Hub TPL non è un incidente di percorso, ma il risultato di un metodo amministrativo che da anni mostra tutte le sue fragilità: lentezza, scarsa capacità di ... lecconotizie.com

Costruire una cultura della sicurezza stradale tra i giovani è fondamentale. La nostra collaboratrice @mag83mar ha incontrato alcune classi delle scuole superiori Casa degli Angeli Lecco e Istituto Graziella Fumagalli , portando un percorso di riflessione e - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.