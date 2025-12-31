Hojlund si ferma in tempo parlando di Cristiano Ronaldo | Non voglio dire una parolaccia

Rasmus Hojlund, giovane talento del calcio internazionale, condivide le sue ambizioni e influenze. Tra riferimenti a Romelu Lukaku e un’ammirazione sincera per Cristiano Ronaldo, il calciatore riflette sui propri modelli e sulla propria crescita. Le sue parole offrono uno sguardo autentico sulla determinazione e le sfide di un atleta emergente nel panorama sportivo.

Hojlund, corsa contro il tempo: il bomber più vicino al rientro ma Rrahmani è ancora ai box - Il riferimento è a Rasmus Hojlund e Amir Rrahmani: il loro apporto è mancato ... napoli.repubblica.it

Hojlund non si ferma più, l’attaccante segna 2 gol anche con la Danimarca - L’azzurro come balsamo rivitalizzante per l’attaccante danese che ha definitivamente archiviato il periodo buio di Manchester. napoli.repubblica.it

Hojlund non si ferma più: il bomber del Napoli è semplicemente indomabile Scopri i voti dei quotidiani sportivi per il centravanti partenopeo - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.