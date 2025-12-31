Hojlund si ferma in tempo parlando di Cristiano Ronaldo | Non voglio dire una parolaccia

Da fanpage.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rasmus Hojlund, giovane talento del calcio internazionale, condivide le sue ambizioni e influenze. Tra riferimenti a Romelu Lukaku e un’ammirazione sincera per Cristiano Ronaldo, il calciatore riflette sui propri modelli e sulla propria crescita. Le sue parole offrono uno sguardo autentico sulla determinazione e le sfide di un atleta emergente nel panorama sportivo.

Rasmus Hojlund si racconta tra ambizione, concorrenza e modelli d’ispirazione: “Lukaku è un idolo”, mentre su Cristiano Ronaldo confessa un’ammirazione totale. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Cristiano Ronaldo: “Georgina si prende cura di me e della casa. Gli uomini non se ne occupano”

Leggi anche: La sorella di Cristiano Ronaldo si sfoga: “Mi ricorda come Cristo fu tradito da Giuda”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

hojlund ferma tempo parlandoHojlund: “Appena ho sentito Napoli ho detto sì. Conte ha fatto differenza. E Lukaku…” - La scorsa estate Hojlund è stato accostato anche ad altri club come l'Inter e in un'intervista ha raccontato perché ha scelto il club azzurro ... msn.com

Hojlund, corsa contro il tempo: il bomber più vicino al rientro ma Rrahmani è ancora ai box - Il riferimento è a Rasmus Hojlund e Amir Rrahmani: il loro apporto è mancato ... napoli.repubblica.it

Hojlund non si ferma più, l’attaccante segna 2 gol anche con la Danimarca - L’azzurro come balsamo rivitalizzante per l’attaccante danese che ha definitivamente archiviato il periodo buio di Manchester. napoli.repubblica.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.