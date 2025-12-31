Hojlund-Napoli Manna | È già centrale nel progetto

Mentre Hojlund si sta integrando nel Napoli, Manna sottolinea come il giocatore sia già diventato parte essenziale del progetto tecnico. La sua presenza in campo e l’impatto sulle strategie della squadra evidenziano l’importanza di questa fase, che si configura come un punto di partenza per il futuro. La crescita di Hojlund rappresenta un elemento chiave nel percorso del Napoli, già ora determinante per le ambizioni della stagione.

Il presente è già decisivo, il futuro appare tracciato. Giovanni Manna ha fatto chiarezza sulla posizione del Napoli . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

