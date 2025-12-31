Hojlund-Napoli Manna | È già centrale nel progetto

Mentre Hojlund si sta integrando nel Napoli, Manna sottolinea come il giocatore sia già diventato parte essenziale del progetto tecnico. La sua presenza in campo e l’impatto sulle strategie della squadra evidenziano l’importanza di questa fase, che si configura come un punto di partenza per il futuro. La crescita di Hojlund rappresenta un elemento chiave nel percorso del Napoli, già ora determinante per le ambizioni della stagione.

Il presente è già decisivo, il futuro appare tracciato. Giovanni Manna ha fatto chiarezza sulla posizione del Napoli. Manna: «Hojlund, il riscatto a oggi è una formalità. Il suo acquisto è stata l'operazione più complessa; Napoli, Manna: "Lang e Lucca via a gennaio? Rispondo così! Hojlund…"; Calciomercato a somma zero, ecco quale sarà la risposta della SSC Napoli; ESCLUSIVA Manna: "HA RAGIONE CONTE". Cds: "C'è un gap da colmare". Ecco cosa serve. Hojlund, il riscatto è una formalità. Manna: "Il giocatore si considera del Napoli - Giovanni Manna, ai microfoni del Corriere dello Sport, ha parlato della situazione legata al riscatto di Rasmus Hojlund dal Manchester United.

Manna: «Hojlund, il riscatto a oggi è una formalità. Il suo acquisto è stata l’operazione più complessa» - Palestra in pro­spet­tiva è il ter­zino destro più forte» ... ilnapolista.it

Napoli, Manna: “Lang e Lucca via a gennaio? Rispondo così! Hojlund…” - Attenzione al futuro di Lang e Lucca, oltre al momento di Hojlund: le parole di Manna nel pre partita ... fantamaster.it

#Hojlund esce allo scoperto Perché ha scelto il #Napoli x.com

Immaginate il Napoli con, in campo, Neres, Hojlund, De Bruyne e Lukaku. In più Lobotka, McTominay, Anguissa e gli altri... Conte ha ragione quando parla di emergenza. - facebook.com facebook

