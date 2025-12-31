Hockey ghiaccio nell’ultima serata dell’anno di ICE League facile successo di Bolzano

Nell’ultima serata dell’anno, la ICE Hockey League ha visto un risultato positivo per Bolzano, che si è imposto con facilità. La giornata ha completato il programma di sei incontri, offrendo agli appassionati una panoramica completa sull’andamento della stagione 2025-2026. Un momento importante per valutare le prestazioni delle squadre e l’evoluzione del campionato, che proseguirà nel nuovo anno con nuove sfide.

Sei match in programma nell’ultimo turno dell’anno per quel che riguarda la ICE Hockey League 2025-2026. In scena una sola squadra italiana, Bolzano, che in casa ha disposto facilmente di Voralberg. BOLZANO-VORALRBERG 5-0 Dopo un primo tempo concluso sul punteggio di 0-0, i Foxes si scatenano e vanno a segno con 5 reti nel solo secondo tempo. Apre le danze Gildon al 21:59 su assist di Schneider. Raddoppio di Frigo al 26:40 su assist di Gildon. Il 3-0 arriva al 28:26 con McClure in power play, quindi Gazley va a segno con il 4-0 al 30:54. Ancora Gazley al 43:30 per il 5-0 su assist di Schneider. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio, nell’ultima serata dell’anno di ICE League facile successo di Bolzano Leggi anche: Hockey ghiaccio: serata nera per Bolzano e Val Pusteria nell’ICE League Leggi anche: Hockey ghiaccio, importante successo per Bolzano in casa di Ferencvaros nella domenica dell’ICE League Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Hockey ghiaccio, nell’ultima serata dell’anno di ICE League facile successo di Bolzano - Sei match in programma nell'ultimo turno dell'anno per quel che riguarda la ICE Hockey League 2025- oasport.it

Milano Cortina: Hockey ghiaccio; ci saranno le stelle della Nhl - E' ufficiale: le 'stelle' della National Hockey League gareggeranno alle Olimpiadi di Milano/Cortina del prossimo anno, segnando il loro ritorno ai Giochi invernali per la prima volta dal 2014, dopo ... ansa.it

Battaglia sul ghiaccio dell’hockey, i campioni Nhl contro Milano olimpica per un metro (scarso) di pista. “Differenza insignificante” - Milano – La polemica è partita dai media statunitensi: le piste di hockey su cui di disputeranno le gare di Milano- ilgiorno.it

HOCKEY IS BACK! Una serata di grande sport e spettacolo sul ghiaccio con la partita di Hockey Serie C – Division 1 HC Trento vs HC Piné Ottimamente organizzato da @hcvalrendena al palaghiaccio di Pinzolo con la collaborazione dei due team l - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.