Ho Lucifero dentro di me | chi era Aurora Livoli la 19enne uccisa a Milano

Aurora Livoli, 19 anni, è stata trovata morta nel cortile di un edificio a Milano. La sua identità è stata riconosciuta solo dopo giorni di incertezza. La vicenda ha suscitato attenzione e interrogativi sulla tragedia che ha colpito questa giovane donna, il cui corpo è stato scoperto lunedì mattina in via Paruta, nella zona nord della città.

Per giorni è rimasta una ragazza senza nome. Lunedì mattina il suo corpo è stato scoperto nel cortile di un palazzo in via Paruta, nella zona nord di Milano. Nessun documento addosso, nessun telefono. Solo i filmati delle telecamere di sicurezza hanno permesso di identificarla: si chiamava Aurora Livoli e aveva 19 anni. Aurora era nata a Roma ma viveva a Fondi, in provincia di Latina. All'età di sei anni era stata adottata da una famiglia benestante: il padre Ferdinando gestisce un laboratorio odontotecnico, la madre è architetta. Da quello che emerge da un'analisi superficiale dei suoi social sembrava nascondere un malessere profondo che l'aveva portata ad allontanarsi da casa più volte.

