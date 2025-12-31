Herbie Hancock al Lazzaretto è il miglior concerto dell’anno Il più bel libro? Bread of Angels di Patti Smith

Il 2023 non è stato un anno ricco di novità musicali, con molte proposte già note e pochi scossoni. Tra gli eventi più significativi, il concerto di Herbie Hancock al Lazzaretto si distingue come uno dei momenti più osservati. Per quanto riguarda la letteratura, “Bread of Angels” di Patti Smith rappresenta una delle letture più apprezzate. Un anno di riflessione, più che di grandi innovazioni.

Ad essere sincero non è stato un grandissimo anno, quanto meno a livello di nuove proposte. Nel “mio” genere i dischi più belli li hanno fatti persone intorno alle 80 primavere e di soprese ce ne sono state poche. Tutti attingono a “mani basse “nella black music, nel blues in ogni loro declinazione. Di rock pochissimo, solo i Pulp che 25 anni fa non sopportavo e che ora escono con un disco sorprendente dove Roxi Music, David Bowie, Sparks e Lou Reed vanno sorprendentemente a braccetto. Sorprendente Elton John che ritrova la vecchia ispirazione anche se il contributo più importante, nel disco, è quella di Brandi Carlile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Patti Smith parla del padre biologico nel suo libro “Bread of Angels”

Leggi anche: Da Ken Follett a John Grisham, da Maurizio de Giovanni a Patti Smith alle storie per bambini: idee per regalare e regalarsi un bel libro a Natale 2025

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Bergamo Jazz estate, al Lazzaretto concerto di Herbie Hancock - Fondazione Teatro Donizetti e Bergamo Jazz annunciano il ritorno a Bergamo, dopo oltre 50 anni dal suo precedente concerto a Bergamo, di Herbie Hancock: il grande pianista americano sarà al Lazzaretto ... ecodibergamo.it

Il giorno del giudizio, Herbie Hancock strabiliante al Lazzaretto - Quante possibilità ci sono che un pianista autodidatta di appena 22 anni pubblichi un album d’esordio che attiri l’attenzione di Miles Davis? bergamonews.it

Herbie Hancock a Bergamo, il ritorno dell’ambasciatore del Jazz - È l’ora di Herbie Hancock: per l’ultimo dei tre concerti al Lazzaretto, l’edizione estiva di Bergamo Jazz saluterà, venerdì 18 luglio (ore 21. ecodibergamo.it

XMAS JAZZ NIGHT – 29 DICEMBRE Blue Monday Trio live all’Elegance Cafè Un omaggio elegante e moderno a Herbie Hancock… in versione natalizia! Fusion • Funk • Jazz moderno Cena creola & cajun Cocktail d’autore natalizi Atmosf - facebook.com facebook