Harry Potter una star della saga | Non ho mai voluto essere incatenato a vita al franchise

Uno degli attori della saga di Harry Potter ha condiviso di aver sempre desiderato distanziarsi dalla propria immagine legata ai film, sottolineando la volontà di esplorare nuovi percorsi artistici e personali. Questa riflessione evidenzia il desiderio di evolversi oltre il ruolo che lo ha reso celebre, mantenendo una prospettiva lucida e rispettosa nei confronti di un universo che ha segnato la sua carriera.

Uno degli attori del cast dell'universo creato da J.K. Rowling ha raccontato di aver sempre voluto staccarsi dalla sua immagine nei film. Buona parte del cast della saga cinematografica di Harry Potter ha conosciuto la fama e il successo durante l'infanzia e i volti dei protagonisti sono stati associati per anni esclusivamente ai loro ruoli nel franchise. Nonostante il successo ottenuto da bambino, un attore della saga ha raccontato di aver sempre voluto allontanarsi dall'immagine che quel personaggio aveva dato di lui agli spettatori, per non rimanere incatenato a vita alla saga. Staccarsi da Harry Potter Harry Melling ha interpretato il viziato cugino del protagonista, Dudley Dursley, nei film di Harry Potter e fu scelto dal reparto casting quando aveva 10 anni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Harry Potter, una star della saga: "Non ho mai voluto essere incatenato a vita al franchise" Leggi anche: Iaccarino e i volumi della saga di Harry Potter: nessuna minaccia di ritorsioni al titolare della libreria Leggi anche: Daniel Radcliffe scrive al nuovo Harry Potter: “Non voglio essere uno spettro nella tua vita” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Harry Potter, le più belle scene della saga ambientate a Natale; La collezione di profumi firmata Harry Potter (per ritornare a vivere tra incantesimi); Harry Potter, 5 grandi difetti del miglior film della saga; Dove si trova il borgo di Harry Potter, la città italiana che tutti i fan della saga dovrebbero visitare. "Harry Potter e la pietra filosofale", dove è stato girato il primo film della saga? - Le riprese del primo film di Harry Potter si sono svolte nel Regno Unito, tra luoghi storici e set ricostruiti con cura artigianale. tag24.it

"Harry Potter e la camera dei segreti", quanti anni avevano gli attori nel film? L'età dei personaggi - Nel caso di “Harry Potter e la camera dei segreti”, uscito al cinema nel 2002, la distanza tra l’età dei personaggi e quella degli attori è tra le più minime di tutta la saga: non si può quasi ... tag24.it

Harry Potter: tutti i recasting della saga - Negli otto film di Harry Potter molti personaggi sono stati interpretati prima da un attore e poi da un altro. comingsoon.it

#TheElephantHouse a Edimburgo riapre dopo 4 anni dall’incendio e torna ad accogliere i fan di #HarryPotter! - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.