Hannoun tace e Conte balbetta e fa la vittima | Cercano di infangarci Mollicone lo inchioda | Non faccia retorica e chiarisca i rapporti

Durante le indagini di Genova, le dichiarazioni di Hannoun e Conte hanno acceso nuovi dubbi sulla vicenda. Mentre l’inchiesta si intensifica, le tensioni tra i protagonisti si fanno più evidenti, con richieste di chiarezza e trasparenza. In un contesto di crescente attenzione mediatica, si evidenzia l’importanza di approfondire i rapporti e i fatti, evitando retorica e concentrandosi sui dettagli che emergono dalle carte dell’indagine.

Mentre le carte dell’ inchiesta di Genova scottano ogni ora di più, Giuseppe Conte sceglie la via del contrattacco disperato. Dopo un lungo e insolito silenzio, interrotto solo quando l’evidenza dei fatti ha reso impossibile il “non vedo e non sento”, il leader del Movimento 5 Stelle è apparso in un video sui social. Non per chiarire, sia chiaro. Ma per recitare la parte della vittima. Caso Hannoun, Conte: «Cercano di infangarci, non ci riusciranno mai». «Adesso cercano di infangarci. Avete seguito il caso Hannoun? A noi che siamo sempre contro qualsiasi forma di violenza, siamo sempre contro qualsiasi terrorismo, ci accusano di essere stati complici, di aver voluto favorire in qualche modo il finanziamento di Hamas. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Hannoun tace e Conte balbetta e fa la vittima: “Cercano di infangarci”. Mollicone lo inchioda: “Non faccia retorica e chiarisca i rapporti” Leggi anche: Terrrorismo, Conte fa la vittima: "Cercano di infangarci. Non ci riusciranno mai" Leggi anche: **Terrorismo: Conte, 'cercano di infangarci, non ci riusciranno mai'** La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Su Hamas in Italia Conte balbetta e si autoassolve ma non dà risposte - Emiliano: "Soldi ai miliziani è terrorismo" ... msn.com

