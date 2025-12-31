Guinea il nuovo presidente sarà Mamady Doumbouya | ma è polemica sulla vittoria Ecco perché

Il generale Mamady Doumbouya, leader della giunta militare al potere in Guinea dal 2021, è stato dichiarato vincitore delle recenti elezioni presidenziali del 28 dicembre. Tuttavia, la sua vittoria ha suscitato diverse polemiche, alimentando discussioni sulla trasparenza e legittimità del processo elettorale nel paese.

Il generale Mamady Doumbouya, attuale leader della giunta militare al potere in Guinea dal colpo di Stato del 2021, ha vinto le elezioni presidenziali dello scorso 28 dicembre. Secondo i dati forniti dalla Direzione generale delle elezioni, Doumbouya è riuscito a ottenere una vittoria schiacciante già nel primo turno, con l’86,72% dei consensi. Assenza dell’opposizione tradizionale. L’affluenza alle urne è stata considerevole: hanno partecipato oltre 6,7 milioni di elettori distribuiti in più di 23mila seggi. Gli altri otto candidati hanno subito un distacco notevole da Doumbouya. Mentre quattro candidati hanno già ammesso la sconfitta, Yero Baldé (6,59%) e Faya Millimouno (2,04%) – rispettivamente il secondo e terzo classificato – non si sono ancora congratulati con il vincitore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

