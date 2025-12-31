Guille González lascia Cadice per il Real Madrid | il club andaluso conferma la mossa

Guille González lascia il Cadice per trasferirsi al Real Madrid. La conferma ufficiale del club andaluso segnala un importante cambio di squadra per il giovane calciatore, nel contesto del mercato in corso. Questa operazione rappresenta un passo significativo nella carriera di González, che lascia la squadra di provenienza per affrontare nuove sfide nel club madrileno. Di seguito, le ultime novità e dettagli sulla trattativa.

Il Cádiz CF e il Real Madrid hanno annunciato ufficialmente un accordo per il trasferimento a titolo definitivo del Guille Gonzalez. Il giovane talento lascia la squadra andalusa per intraprendere una nuova prestigiosa sfida nella capitale spagnola, segnando un passo fondamentale nella sua promettente carriera. Questo il comunicato del club: "Quella di González con il Cadice è una storia di crescita costante e di valori forti.

