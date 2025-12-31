Guido Rodriguez Juve l’argentino non convince tutti nel club Prezzo e possibile alternativa

Guido Rodriguez, centrocampista argentino, è stato accostato alla Juventus, ma il suo arrivo non sembra essere unanime tra i dirigenti. Le trattative sono influenzate dal costo dell’operazione e dall’interesse di valutare alternative valide. In questa analisi, si approfondiscono le ragioni delle perplessità e le possibili soluzioni per rinforzare il reparto di mediana, considerando anche altri profili potenzialmente più adatti alle esigenze del club.

all’ingaggio del centrocampista del West Ham. La Juventus continua a muoversi con estrema cautela sul mercato invernale, mantenendo il focus principale sulla ricerca di un centrocampista che possa garantire qualità nella regia pura. Sebbene Guido Rodriguez sia un profilo su cui la dirigenza ha concentrato diverse attenzioni, l’operazione non ha ancora trovato la quadratura necessaria per essere portata a termine. All’interno della società non vige un’unanimità di vedute tale da sferrare l’offensiva decisiva verso il West Ham, che per il trentunenne argentino chiede circa dieci milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Guido Rodriguez Juve, l’argentino non convince tutti nel club. Prezzo e possibile alternativa Leggi anche: Guido Rodriguez per la Juve, salgono le quotazioni dell’argentino del West Ham: può arrivare in prestito. Ultime Leggi anche: Guido Rodriguez Juve, ritorno di fiamma per il campione del mondo? L’argentino può lasciare subito il West Ham: gli aggiornamenti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Guido Rodriguez Juve ritorno di fiamma per il campione del mondo? L’argentino può lasciare subito il West Ham | gli aggiornamenti. Resiste Guido Rodriguez, spunta un altro nome a centrocampo - Mercato Juventus: centrocampo al centro, sempre Guido Rodriguez, spunta un altro nome Un prestito di Chiesa sarebbe la soluzione ideale per sistemare l’attacco, ma il mercato bianconero ... tuttojuve.com

Chi è Guido Rodríguez, il giocatore attenzionato dalla Juventus per gennaio? - Scopri chi è Guido Rodríguez, centrocampista argentino del West Ham, le sue caratteristiche tecniche, la carriera e perché la Juventus lo valuta come possibile rinforzo a gennaio. tag24.it

Guido Rodriguez, pista calda - Juventus punta a rinforzare il centrocampo: nel mirino Guido Rodríguez Rinforzare la zona centrale del campo è uno degli obiettivi principali della Juventus in ... tuttojuve.com

Frattesi alla Juventus si complica: l’Inter chiede 30M€. I bianconeri pensano così di spostare l'obiettivo su un prestito (c’è il nome di Guido Rodriguez, in uscita dal West Ham), in modo da fiondarsi poi in estate su Sandro Tonali. - Sky Sport - facebook.com facebook

#GuidoRodriguez alla #Juve si scalda La strategia dei bianconeri x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.