Guidano ubriachi per le strade della valle e uno tenta pure la fuga

Negli ultimi giorni dell’anno, i carabinieri in Val Gardena hanno intensificato i controlli stradali, riscontrando numerosi casi di guida sotto l’effetto di alcol. In alcune circostanze, i conducenti hanno tentato di fuggire, rendendo ancora più complesso il lavoro delle forze dell’ordine. La situazione evidenzia l’importanza di rispettare le norme sulla sicurezza stradale, soprattutto in periodi di maggiore afflusso e festività.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.