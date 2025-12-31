Guidano ubriachi per le strade della valle e uno tenta pure la fuga

Negli ultimi giorni dell’anno, i carabinieri della Val Gardena hanno intensificato i controlli stradali, riscontrando diversi casi di guida in stato di ebbrezza. La situazione ha coinvolto numerosi veicoli, con un episodio che ha visto anche un tentativo di fuga. Le forze dell’ordine continuano a vigilare per garantire la sicurezza sulle strade della valle.

Ultimi giorni dell'anno particolarmente movimentati per i carabinieri in Val Gardena, in particolar modo quelli impegnati nei controlli delle strade. Durante una serie di posti di controllo, tre automobilisti rispettivamente di 52, 28 e 32 anni, sono tutti risultati positivi all'alcoltest con.

