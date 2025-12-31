Guida TV Sky Cinema e NOW | Io sono la fine del mondo Mercoledi 31 Dicembre 2025

Guida TV Sky Cinema e NOW: Mercoledì 31 dicembre 2025. In prima serata, alle 21, su Sky Cinema Uno HD, un film intitolato

Emozioni in prima serata: da Harry Potter a Star Trek, tra azione, romance e grandi titoli cult. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda Io sono la fine del mondo, la commedia di Gennaro Nunziante che porta in scena il talento irriverente di Angelo Duro, trasformando la sua comicità spietata in una storia dal sapore amaro e paradossale. Il protagonista, costretto a prendersi cura dei genitori anziani, approfitta della situazione per ribaltare vecchi rancori e regolare conti mai chiusi, e da questo gesto nasce un racconto che alterna cinismo, ironia nera e riflessioni sul peso delle relazioni familiari, restituendo un ritratto graffiante e provocatorio capace di far sorridere e discutere allo stesso tempo. 🔗 Leggi su Digital-news.it

