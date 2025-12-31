GUIDA TV 31 DICEMBRE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Scopri cosa vedere stasera in tv tra le principali emittenti italiane, con la nostra guida aggiornata. Troverai programmi, film e eventi in programmazione da Rai a Mediaset, La7 e altre reti, per aiutarti a scegliere l’intrattenimento più adatto. Buona visione e ricorda di partecipare al nostro gioco del Totoshare, indovinando gli ascolti serali.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:00 02:05 L'Anno che Verrà L'Eredità R Show Game Show Rai2 21:20 22:45 Lilli e il Vagabondo Jumanji: The Next Level Film Film Rai3 20:45 22:50 The Palace RaiNews Film Notiziario Rete 4 21:35 23:50 Capodanno a New York A Capodanno Tutti da Me Film Film Canale 5 21:50 02:30 Capodanno in Musica Crazy, Stupid, Love Show Film Italia 1 21:20 23:30 E.T. L'Extraterrestre I Goonies Film Film La7 20:50 22:45 Febbre da Cavallo Basilicata Coast to Coast Film Film Tv8 21:35 23:10 Un Capodanno da Fav Il Bacio di Mezzanotte Talent Show Film Nove 21:30 23:10 A Kind of Magic: Queen in Concerto Queen: Hungarian Rhapsody Live in Budapest Show Show

