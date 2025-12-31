Lunedì sera, la regione di Mosca è stata interessata da un blackout di ampie proporzioni, causato da un attacco di droni ucraini. L’interruzione di energia ha coinvolto zone residenziali e industriali, evidenziando come i conflitti in Ucraina continuino a influenzare anche le aree vicine. Questa situazione sottolinea la complessità del contesto geopolitico e le ripercussioni sulla stabilità della regione.

La serata di lunedì ha segnato un momento di forte tensione per la regione di Mosca, colpita da un massiccio blackout che ha lasciato al buio vaste aree residenziali e industriali. Questo evento si è verificato in concomitanza con una vasta ondata di attacchi condotti tramite droni, un’operazione che le autorità russe hanno attribuito alle forze militari ucraine. La notizia ha iniziato a circolare rapidamente attraverso i canali social e le testate indipendenti ruse come Meduza, trovando immediata eco anche presso i media di Kiev. La situazione ha evidenziato ancora una volta la vulnerabilità delle infrastrutture critiche nelle zone limitrofe alla capitale, sollevando interrogativi sulla capacità di difesa e sulla resilienza della rete elettrica nazionale in un contesto di conflitto aperto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

