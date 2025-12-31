Guerra in Ucraina Putin schiera i missili Oreshnik in Bielorussia | Impossibili da intercettare
La recente mobilitazione dei missili Oreshnik in Bielorussia, alleata della Russia, rappresenta un’evoluzione significativa nel contesto del conflitto in Ucraina. Questi sistemi missilistici, considerati difficili da intercettare, aumentano le capacità difensive e offensive della regione, sollevando preoccupazioni sulla stabilità nel territorio confinante con diversi Paesi Nato. La loro presenza evidenzia le tensioni in atto e il ruolo strategico della Bielorussia nel quadro geopolitico attuale.
I missili Oreshnik entrano in "servizio attivo" in Bielorussia, alleata storica del Cremlino che confina con diversi Paesi Nato. Un segnale di escalation verso l’Europa, mentre continuano attacchi con droni su Mosca e raid russi su Odessa, in un clima di forte tensione diplomatica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
