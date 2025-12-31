Guardiola ironico col giornalista in conferenza | frecciata su calciomercato e notizie distorte

Durante la conferenza stampa, Guardiola ha risposto con tono ironico a un giornalista che gli chiedeva di Semenyo, il possibile acquisto di gennaio. Il tecnico del Manchester City ha colto l’occasione per lanciare una frecciata sulle notizie distorte e sul calciomercato, mantenendo un atteggiamento sobrio e deciso. La scena ha evidenziato il suo stile diretto e consapevole, spesso utilizzato per rispondere alle domande più delicate o spesso soggette a interpretazioni.

Il tecnico del Manchester City punge il reporter che gli fa una domanda su Semenyo, prossimo acquisto di gennaio. "Devo stare attento a quello che dico, altrimenti.". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

