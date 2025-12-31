Guardiola ironico col giornalista in conferenza | frecciata su calciomercato e notizie distorte

Durante la conferenza stampa, Guardiola ha risposto con tono ironico a un giornalista che gli chiedeva di Semenyo, il possibile acquisto di gennaio. Il tecnico del Manchester City ha colto l’occasione per lanciare una frecciata sulle notizie distorte e sul calciomercato, mantenendo un atteggiamento sobrio e deciso. La scena ha evidenziato il suo stile diretto e consapevole, spesso utilizzato per rispondere alle domande più delicate o spesso soggette a interpretazioni.

"Tra alcol e cibo avrò preso 4-5 chili": Guardiola ingrassa, il City no. Test della bilancia ok per tutti prima della trasferta di Nottingham Alla fine, l'unico del City ad aver sgarrato sul test del peso rischia di essere Pep Guardiola stesso. Il tecnico sabato, pri

