Guardia medica a Mondolfo e Mondavio. L’anno parte con il piede giusto.

Inizia il 2026 con una maggiore attenzione alle guardie mediche a Mondolfo e Mondavio, offrendo servizi più efficaci per i cittadini. La copertura nel presidio di Pergola, invece, rimane ancora insufficiente, evidenziando la necessità di interventi migliorativi. La qualità dell’assistenza sanitaria di prossimità rappresenta un aspetto importante per il benessere delle comunità locali.

Comincia bene questo 2026 sul piano delle guardie mediche per Mondolfo e Mondavio, mentre continua a essere molto deficitaria la copertura nel presidio di Pergola. E’ questa la sintesi che si può tracciare sulla Valcesano in base alle tabelle dei turni di continuità assistenziale stabilite dal Distretto di Fano dell’Ast guidato dal direttore Nicola Nardella. Nello specifico, continua il momento estremamente positivo della postazione di Mondolfo, che vedrà coperti tutti i turni notturni e anche quelli diurni ad eccezione di quello di domani, primo gennaio. Buona, come detto, anche la situazione di Mondavio, che dopo alcuni mesi poco sopra il 50% torna a superare il 76% grazie alla presenza del medico garantita 33 volte su 43: per la precisione in tutti i turni della notte (dalle 20 alle 8 del giorno successivo) e in 2 su 12 di quelli diurni che prevedono il dottore dalle 10 alle 20 dei prefestivi e dalle 8 alle 20 dei festivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

