Guardia di Finanza sequestra 100.000 fuochi d’artificio detenuti illegalmente tra Tricolle e Mugnano del Cardinale

Da avellinotoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A ridosso del Capodanno, i finanzieri della Guardia di Finanza hanno eseguito controlli mirati alla verifica dello stoccaggio e della vendita di fuochi d’artificio. Nel corso delle operazioni, tra Tricolle e Mugnano del Cardinale, è stato sequestrato un ingente quantitativo di 100.000 fuochi d’artificio detenuti illegalmente. Questo intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica durante il periodo festivo.

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, a ridosso del Capodanno, hanno intensificato i controlli tesi alla verifica delle modalità di stoccaggio e vendita di fuochi di artificio all’interno di esercizi commerciali.Intensificati i controlli sui fuochi d’artificio prima di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

guardia di finanza sequestra 100000 fuochi d8217artificio detenuti illegalmente tra tricolle e mugnano del cardinale

© Avellinotoday.it - Guardia di Finanza sequestra 100.000 fuochi d’artificio detenuti illegalmente tra Tricolle e Mugnano del Cardinale

Leggi anche: Fuochi d'artificio detenuti illegalmente e sigarette di contrabbando: sequestri della Finanza a Bari

Leggi anche: Sequestrati oltre 15.000 fuochi d’artificio e 18.000 prodotti non sicuri: bilancio dei controlli della Guardia di Finanza di Avellino

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Guardia di Finanza sequestra 100.000 fuochi d’artificio detenuti illegalmente tra Tricolle e Mugnano del Cardinale.

guardia finanza sequestra 100000Guardia di Finanza sequestra mezza tonnellata di fuochi pirotecnici - Individuati all’interno di un veicolo 500 petardi pericolosi utilizzabili solo da specialisti. rainews.it

guardia finanza sequestra 100000Verona, maxi sequestro di quasi 300 e-bike irregolari - Operazione della Guardia di Finanza e della polizia locale. rainews.it

Campari, la Guardia di Finanza sequestra azioni per 1,2 miliardi di euro alla holding Lagfin. Il nodo della “exit tax” - Il provvedimento di sequestro – eseguito dalla Guardia di Finanza sulle azioni ordinarie dell’azienda per ... ilgiorno.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.