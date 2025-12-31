Guardia di Finanza sequestra 100.000 fuochi d’artificio detenuti illegalmente tra Tricolle e Mugnano del Cardinale
A ridosso del Capodanno, i finanzieri della Guardia di Finanza hanno eseguito controlli mirati alla verifica dello stoccaggio e della vendita di fuochi d’artificio. Nel corso delle operazioni, tra Tricolle e Mugnano del Cardinale, è stato sequestrato un ingente quantitativo di 100.000 fuochi d’artificio detenuti illegalmente. Questo intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica durante il periodo festivo.
I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, a ridosso del Capodanno, hanno intensificato i controlli tesi alla verifica delle modalità di stoccaggio e vendita di fuochi di artificio all’interno di esercizi commerciali.Intensificati i controlli sui fuochi d’artificio prima di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
