Guardia di Finanza sequestra 100.000 fuochi d’artificio detenuti illegalmente tra Tricolle e Mugnano del Cardinale

A ridosso del Capodanno, i finanzieri della Guardia di Finanza hanno eseguito controlli mirati alla verifica dello stoccaggio e della vendita di fuochi d’artificio. Nel corso delle operazioni, tra Tricolle e Mugnano del Cardinale, è stato sequestrato un ingente quantitativo di 100.000 fuochi d’artificio detenuti illegalmente. Questo intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica durante il periodo festivo.

Verona, maxi sequestro di quasi 300 e-bike irregolari - Operazione della Guardia di Finanza e della polizia locale. rainews.it

Campari, la Guardia di Finanza sequestra azioni per 1,2 miliardi di euro alla holding Lagfin. Il nodo della “exit tax” - Il provvedimento di sequestro – eseguito dalla Guardia di Finanza sulle azioni ordinarie dell’azienda per ... ilgiorno.it

Maxi sequestro di prodotti contraffatti ed articoli pirotecnici L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno. Al termine di alcune attività di servizio predisposte dal Gruppo di Salerno e dai dipendenti Reparti di Nocer - facebook.com facebook

Dunque. C'è un rapporto dell'Antiriclaggio e uno della Guardia di Finanza sui milioni di euro in contanti ritirati dalla Ambasciata russa a Roma. Pochi giorni dopo la notizia Mosca ha cambiato il suo ambasciatore. Dove sono fermi i rapporti Al Porto delle nebbi x.com

