Guardia di Finanza maxi sequestro di fuochi d’artificio | denunciato un 60enne

La Guardia di Finanza di Mondragone ha sequestrato oltre una tonnellata di fuochi d’artificio illegalmente detenuti, pronti per la vendita durante le festività. Un uomo di 60 anni è stato denunciato per il possesso e la detenzione non autorizzata di materiale pirotecnico. L’operazione si inserisce nelle attività di controllo e prevenzione contro il traffico illecito di prodotti pericolosi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Oltre una tonnellata di fuochi di artificio, illegalmente detenuti e pronti per essere venduti per le festività, sono stati sequestrati nell’ambito di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Mondragone. L’attività, svolta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Caserta nell’ambito dell’intensificazione dei controlli volti alla prevenzione e repressione dei traffici illeciti durante le festività natalizie, è stata eseguita in un’abitazione sita nel Comune di Mondragone, nel cui garage è stato rinvenuto un vero e proprio arsenale di materiale esplodente detenuto senza autorizzazioni e in ambienti non idonei, in totale assenza di misure di sicurezza, con gravissimo pericolo per l’incolumità pubblica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Guardia di Finanza, maxi sequestro di fuochi d’artificio: denunciato un 60enne Leggi anche: Legnano, 250 chili di fuochi d’artificio fuorilegge nascosti in un magazzino: il maxi sequestro della polizia, denunciato un 29enne Leggi anche: Trasportava due tonnellate di fuochi d'artificio senza autorizzazione: denunciato un 60enne a Catania La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Addobbi di Natale pericolosi, maxi sequestro della finanza in un negozio; Guardia di Finanza di Colleferro: maxi sequestro di botti illegali alle porte di Roma; Maxi sequestro di noodles istantanei: perché sono state bloccate 85mila confezioni; Maxi sequestro della finanza: tolti dal mercato 190mila addobbi natalizi e decorazioni. GUARDIA DI FINANZA * «MAXISEQUESTRO DI FUOCHI D’ARTIFICIO NEL SALENTO, 6 PERSONE DENUNCIATE PER DETENZIONE ILLEGALE DI MATERIALE ESPLOSIVO» - Nell’ambito dei controlli in materia di contrasto all’illecita produzione, commercializzazione e detenzione di fuochi pirotecnici, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, ... agenziagiornalisticaopinione.it

Maxi sequestro di 3,5 tonnellate di botti illegali: 7 persone denunciate nel Reggino – VIDEO - REGGIO CALABRIA Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria ha sequestrato circa tremila e cinquecento chilogrammi di artifizi pirotecnici, petardi e bombe carta detenuti e tras ... corrieredellacalabria.it

Brescia, maxi sequestro di botti illegali: quasi 3 tonnellate di fuochi d'artificio pericolosi tolti dal mercato - Maxi operazione della Guardia di Finanza: sequestrate 2,8 tonnellate di botti illegali. affaritaliani.it

Maxi sequestro di prodotti contraffatti ed articoli pirotecnici L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno. Al termine di alcune attività di servizio predisposte dal Gruppo di Salerno e dai dipendenti Reparti di Nocer - facebook.com facebook

Dunque. C'è un rapporto dell'Antiriclaggio e uno della Guardia di Finanza sui milioni di euro in contanti ritirati dalla Ambasciata russa a Roma. Pochi giorni dopo la notizia Mosca ha cambiato il suo ambasciatore. Dove sono fermi i rapporti Al Porto delle nebbi x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.