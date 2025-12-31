Scopri come seguire in diretta Gabon vs Costa d’Avorio, partita valida per la Coppa d’Africa 2025. QuattroQuattroDue propone una guida dettagliata su streaming e copertura TV, permettendoti di seguire l’evento ovunque tu sia. In questa guida troverai tutte le informazioni utili per non perdere questa importante sfida del torneo continentale.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Guarda oggi Gabon vs Costa d’Avorio alla Coppa d’Africa 2025 QuattroQuattroDue ti offre una guida completa sui live streaming e sulla copertura TV ovunque tu sia nel mondo. Gabon vs Costa d’Avorio: informazioni chiave • Data: Mercoledì 31 dicembre 2025 • Orario d’inizio: 19:00 GMT 14:00 ET 20:00 locale • Luogo: Stadio di Marrakech, Marrakech • TV e streaming: 4seven (Regno Unito) beIN Sports (Stati Uniti) beIN Sports Canal+ SuperSport (Africa) • Streaming GRATUITO: Canale 4 (Regno Unito) • Guarda da qualsiasi luogo: Ottieni l’offerta natalizia di NordVPN Il Gruppo F mostra il lato positivo dell’incontro tra le prime due teste di serie nel bel mezzo della fase a gironi della Coppa d’Africa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Guarda Gabon vs Costa d’Avorio: AFCON live streaming, informazioni TV

