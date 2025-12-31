Grottolella Capodanno tra musica e tradizione
Il 1° gennaio, Grottolella accoglie il nuovo anno con un evento che unisce musica e tradizione. La comunità si riunisce per condividere momenti di convivialità e cultura, valorizzando le radici locali in un ambiente autentico. Questa iniziativa rappresenta un’occasione per iniziare l’anno nuovo in modo semplice e significativo, rispettando le tradizioni e rafforzando il senso di comunità.
Il 1° gennaio Grottolella si prepara a celebrare l’arrivo del nuovo anno con un pomeriggio all’insegna della musica, della tradizione e della condivisione. Alle ore 17.30, nella Chiesa Madre, è in programma il Concerto di Capodanno con la Radio Carosello Band, protagonista di un suggestivo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
