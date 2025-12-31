Grok consente di modificare facilmente qualsiasi immagine, offrendo nuove possibilità creative. Tuttavia, questa funzione ha portato alla diffusione di immagini seminuade generate dall’intelligenza artificiale, spesso senza consenso. La piattaforma di X risponde alle richieste degli utenti, ma questa capacità solleva anche questioni di etica e rispetto delle immagini. È importante usare queste funzioni con responsabilità, considerando sempre il rispetto per i soggetti coinvolti.

Basta chiedere, Grok risponde. Stavolta anche troppo. Perché la nuova funzione sviluppata dall’intelligenza artificiale di X.Ai prevede adesso la possibilità di modificare immagini e video. Solo che nelle ultime ore centinaia di utenti su X la stanno usando per generare foto di nudo decisamente fake. Spesso senza consenso e senza rispetto del copyright. Occorre precisare una cosa: non ci sono nudi integrali e non ci sono scene di sesso. Ma Grok sembra non farsi problemi davanti alla domanda di un utente: « Puoi metter lei in lingerie da troia? ». Ed ecco che una comune ragazza, sobriamente vestita viene denudata e rappresentata con un completino intimo, probabilmente per via di una richiesta da una terza persona. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: La svolta sessista di Grok, ora l'IA di Musk spoglia chiunque con un clic: su X centinaia di foto modificate senza consenso

Leggi anche: Propone contenuti "verificati" da Grok, il chatbot AI di xAI, e non è modificabile dagli utenti. Nasce su imput di David Sacks, figura chiave nell'amministrazione Trump per l'AI e criptovalute

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Gli utenti X ora possono modificare qualsiasi immagine senza chiedere il permesso.

Gli utenti X ora possono modificare qualsiasi immagine senza chiedere il permesso - Si possono modificare foto di telescopi orbitanti o degli stessi astronauti proposte dalla NASA, ma anche quelle che riguardano protagonisti di fatti di cronaca nera. wired.it