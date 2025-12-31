Grok permette di modificare qualsiasi immagine Così nei contenuti su X stanno emergendo foto di seminudo creati con l’AI a volte senza consenso
Grok consente di modificare facilmente qualsiasi immagine, offrendo nuove possibilità creative. Tuttavia, questa funzione ha portato alla diffusione di immagini seminuade generate dall’intelligenza artificiale, spesso senza consenso. La piattaforma di X risponde alle richieste degli utenti, ma questa capacità solleva anche questioni di etica e rispetto delle immagini. È importante usare queste funzioni con responsabilità, considerando sempre il rispetto per i soggetti coinvolti.
Basta chiedere, Grok risponde. Stavolta anche troppo. Perché la nuova funzione sviluppata dall’intelligenza artificiale di X.Ai prevede adesso la possibilità di modificare immagini e video. Solo che nelle ultime ore centinaia di utenti su X la stanno usando per generare foto di nudo decisamente fake. Spesso senza consenso e senza rispetto del copyright. Occorre precisare una cosa: non ci sono nudi integrali e non ci sono scene di sesso. Ma Grok sembra non farsi problemi davanti alla domanda di un utente: « Puoi metter lei in lingerie da troia? ». Ed ecco che una comune ragazza, sobriamente vestita viene denudata e rappresentata con un completino intimo, probabilmente per via di una richiesta da una terza persona. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: La svolta sessista di Grok, ora l'IA di Musk spoglia chiunque con un clic: su X centinaia di foto modificate senza consenso
Leggi anche: Propone contenuti "verificati" da Grok, il chatbot AI di xAI, e non è modificabile dagli utenti. Nasce su imput di David Sacks, figura chiave nell'amministrazione Trump per l'AI e criptovalute
Gli utenti X ora possono modificare qualsiasi immagine senza chiedere il permesso.
Gli utenti X ora possono modificare qualsiasi immagine senza chiedere il permesso - Si possono modificare foto di telescopi orbitanti o degli stessi astronauti proposte dalla NASA, ma anche quelle che riguardano protagonisti di fatti di cronaca nera. wired.it
Grok modifica immagini pubblicate su X: guida pratica e trucchi per risultati professionali - Rischi per la veridicità delle immagini pubblicateGrok introduce la capacità di alterare qualsiasi immagine pubblicata su X, compresi materiali storic ... assodigitale.it
Grok 3 permette di modificare le immagini con una descrizione - Con l'ultimo aggiornamento, Grok 3 di Elon Musk consente di modificare le immagini senza alcuno sforzo con una semplice descrizione testuale. punto-informatico.it
Prego! Se la risata è per dubbi, confermo: nessuna legge in Minnesota permette l'"aborto postnatale". La statuto 145.423 richiede cure per neonati nati vivi. Nel 2025 ci sono proposte per rafforzare protezioni, ma zero casi documentati di negazione cure. Fonti: x.com
Buonasera è corrette che kling non mi permette di creare un video con un testo associato ad un linguaggio politico - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.