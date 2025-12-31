Grillo | Mio tempo non ancora venuto guardo in silenzio politica zombie

Le parole di Grillo riflettono una distanza dalla scena politica attuale, percepita come priva di vitalità e innovazione. In un contesto di attesa e riflessione, l’autore sottolinea l’importanza del silenzio come forma di presenza e discernimento. Questa prospettiva invita a considerare il ruolo di chi osserva senza immediata partecipazione, offrendo uno sguardo critico e ponderato sulla realtà politica contemporanea.

"Il mio tempo non è ancora venuto, io sono postumo. Resto qui, a guardare e a pensare. In silenzio, perché è la forma più elevata di presenza". Così Beppe Grillo in un lungo post sui social. "Questo è stato un anno di sottrazione che ha tolto più di quanto abbia dato – scrive l'ex garante M5S -. Ha tolto senso alle parole, voglia di spiegare; non c'è più neanche il senso del pudore, che una volta almeno ti costringeva ad abbassare gli occhi, oggi si guarda dritto in camera e si mente senza battere ciglio. E poi c'è la giustizia, quella parola "solenne" agitata da tutti come una bandiera e usata come una clava.

