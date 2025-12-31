Grazie presidente le reazioni della politica al discorso di Mattarella

Al termine del discorso di fine anno di Sergio Mattarella, si susseguono le reazioni del panorama politico. Il messaggio, che ha sottolineato temi quali pace, legalità, Repubblica e giovani, ha raccolto commenti e riflessioni da parte di rappresentanti delle istituzioni. Di seguito, una sintesi delle principali reazioni provenienti dal mondo politico italiano.

"Grazie presidente". Dopo il discorso di fine anno del Capo dello Stato Sergio Mattarella, arrivano le reazioni del mondo politico al messaggio incentrato su pace, Repubblica, legalità e giovani. "Le efficaci immagini di storia patria illustrate dal Presidente Sergio Mattarella per gli 80 anni della nostra Repubblica, ci parlano di unificazione, orgoglio e appartenenza.

"Immagini di storia patria". Le reazioni della politica al discorso di Sergio Mattarella - Come consuetudine, la politica ha commentato il discorso di fine anno del presidente: "La Repubblica siamo noi, più forti di ogni notte, più forti di ogni terrorismo" ... ilgiornale.it

Le reazioni al discorso di Sergio Mattarella. La Russa: «Affidiamo ai giovani le speranze della patria». Salvini: «Saggio richiamo alla pace» - Dopo il tradizionale discorso del capo dello Stato, Salvini ha dichiarato: «Valorizza il tema della pace e l'importanza del dialogo». roma.corriere.it

