Grazie di nulla
La pioggia intensa può sembrare un evento straordinario, ma nella realtà si ripete con una certa frequenza nel corso delle stagioni. Due giorni di precipitazioni possono sembrare sufficienti a creare preoccupazione, tuttavia sono parte di un ciclo naturale che caratterizza il nostro clima. Riflettere su questi eventi ci aiuta a comprendere meglio le variazioni meteorologiche e a valutare con più equilibrio i rischi e le aspettative legate alle condizioni atmosferiche.
Due giorni di pioggia bastano a diffondere la paura. Pioggia intensa, d'accordo. Ma quanti altri giorni simili abbiamo visto e vissuto nelle nostre vite? Tanti da non ricordarcene. Ora è diverso, perché le grandi alluvioni del 2023 e del 2024 hanno lasciato un segno indelebile. Per questo a Natale è scattato l'allarme rosso in tutta la regione Emilia-Romagna e le case vicine ai corsi d'acqua sono state evacuate. E' giusto così, non bisogna rischiare altre tragedie. Alla fine non è successo nulla e qualcuno, ahimè, ha voluto prendersene il merito. Il merito di nulla, appunto. Del resto si sa come sono fatti i politici, se c'è da gonfiare il petto per qualcosa (o per nulla, come in questo caso) non si tirano certo indietro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: La comunuità energetica delle Grazie sparisce nel nulla
Leggi anche: Medici salvano donna da infarto grazie all'intuito: l’elettrocardiogramma non mostrava nulla
Grazie ai supereroi; Recuperati due escursionisti sul Monte Cusna grazie a 118 e Soccorso Alpino; Mattarella firma 5 grazie: ci sono anche Franco Cioni, che ammazzò la moglie gravemente malata, e Alla F. Hamad Abdelkarim, l'ex calciatore libico condannato come scafista; Gli Atleti ricordano il loro Presidente: “Grazie Davide per averci messo al centro della FIC”.
Padre salva la figlia rapita grazie alla geolocalizzazione: come attivare la funzione (ma attenti all'effetto Grande Fratello) - A Houston, Texas, un padre è riuscito a salvare la figlia rapita grazie alla geolocalizzazione del suo smartphone. msn.com
Frasi per dire grazie a una persona speciale: le più belle e di cuore - Le frasi per dire grazie a una persona speciale sono il modo migliore per esprimere il proprio affetto in modo cortese e gentile. dilei.it
La storia delle Madonna delle Grazie tanto amata da Padre Pio - Alcuni si riferiscono i Santuari Mariani visitati dai fedeli, altri cantano i modelli di virtù. teleradiopadrepio.it
Promessa - NULLA DI BELLO ft. 22simba, Flaco G (Testo)
Sono stati tre giorni bellissimi! Grazie al pubblico quello di sempre e quello nuovo Un grazie immenso ai nostri amici della Compagnia Teatrale Sottosopra che c’hanno regalato questa perla Grazie ad Alessandro Benvenuti E un abbraccio spe - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.