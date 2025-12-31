Grazie di nulla

La pioggia intensa può sembrare un evento straordinario, ma nella realtà si ripete con una certa frequenza nel corso delle stagioni. Due giorni di precipitazioni possono sembrare sufficienti a creare preoccupazione, tuttavia sono parte di un ciclo naturale che caratterizza il nostro clima. Riflettere su questi eventi ci aiuta a comprendere meglio le variazioni meteorologiche e a valutare con più equilibrio i rischi e le aspettative legate alle condizioni atmosferiche.

Due giorni di pioggia bastano a diffondere la paura. Pioggia intensa, d'accordo. Ma quanti altri giorni simili abbiamo visto e vissuto nelle nostre vite? Tanti da non ricordarcene. Ora è diverso, perché le grandi alluvioni del 2023 e del 2024 hanno lasciato un segno indelebile. Per questo a Natale è scattato l'allarme rosso in tutta la regione Emilia-Romagna e le case vicine ai corsi d'acqua sono state evacuate. E' giusto così, non bisogna rischiare altre tragedie. Alla fine non è successo nulla e qualcuno, ahimè, ha voluto prendersene il merito. Il merito di nulla, appunto. Del resto si sa come sono fatti i politici, se c'è da gonfiare il petto per qualcosa (o per nulla, come in questo caso) non si tirano certo indietro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

