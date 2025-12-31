Gratta&vinci rubati nel bar Due denunciati

A Romanengo, a metà novembre, un uomo si è recato in un bar per acquistare un panino. Successivamente, sono stati rubati dei gratta e vinci presenti nel locale. Le autorità hanno avviato le indagini e hanno denunciato due persone coinvolte nel episodio. L’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei locali pubblici della zona.

ROMANENGO (Cremona) Un uomo è entrato in un bar del paese, a metà novembre, per acquistare un panino. Apparentemente. Sì, perché appena il barista si è girato, il cliente si è avventato sui Gratta e vinci e ha preso un pacchetto. Poi, avuto il panino, pagato e ringraziato, è uscito, salito in auto, dove alla guida c’era una donna e con lei se ne è andato. Dopo di che, il barista si è accorto che qualcosa non funzionava. Ha controllato le riprese della telecamera interna e ha visto che il cliente aveva allungato le mani sui Gratta e vinci, portandone via per un valore di circa 200 euro. Con le riprese della telecamera il commerciante si è recato dai carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

