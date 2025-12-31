grande distribuzione posti da esselunga

Il settore della grande distribuzione, in particolare presso punti vendita Esselunga, mantiene aperte diverse opportunità di lavoro in Toscana. Le selezioni riguardano sia candidati senza esperienza sia professionisti con competenze specifiche, contribuendo a sostenere il funzionamento quotidiano dei punti vendita e a garantire un servizio efficiente ai clienti.

Il settore della grande distribuzione continua a offrire opportunità di lavoro anche in Toscana, con ricerche rivolte sia a profili senza esperienza sia a candidati con competenze specifiche. Tra le aziende più attive c’è Esselunga, che ha aperto diverse selezioni per diplomati da inserire nei propri punti vendita. In Toscana è aperta, ad esempio, una posizione come addetto alla sorveglianza nell’area di Prato. L’azienda offre un contratto full time inizialmente a tempo determinato di 12 mesi, con concrete possibilità di stabilizzazione, formazione sul campo, turni programmati con anticipo e una serie di benefit, tra cui convenzioni per la pausa pranzo e accesso a piattaforme di scontistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

