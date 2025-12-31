Governo Conte | Sembra un circo ma è realtà e non fa ridere

Il governo di Giorgia Meloni ha annunciato di aver ottenuto 209 miliardi di risorse, un risultato che in alcuni contesti ha suscitato reazioni contrastanti. Mentre l’esecutivo sottolinea i successi raggiunti, le opinioni sul percorso e sulle modalità di gestione rimangono dibattute. Questa situazione evidenzia le sfide politiche e le tensioni tra le diverse forze, riflettendo un quadro complesso di decisioni e strategie in un momento cruciale per il Paese.

ROMA – "La Presidente Meloni esulta per le rate dei 209 miliardi che abbiamo portato noi e su cui loro si astenevano mentre ci urlavano 'criminali' in pandemia. Salvini fa un teatrino contro invii di armi in Ucraina e aumento dell'età pensionabile (altro che cancellazione della "Fornero"!) e poi vota entrambi. Tajani prometteva pensioni minime a 1.000 euro per tutti e invece hanno tagliato le pensioni di cittadinanza e in Manovra mettono 3 euro nei cedolini dei pensionati minimi. Sembra un circo ma purtroppo è la realtà. E non fa ridere". E' quanto scrive sui suoi canali social il leader del Movimento 5 stelle ed ex premier Giuseppe Conte.

Governo: Conte, 'sembra un circo ma purtroppo è la realtà, e non fa ridere' - "La Presidente Meloni esulta per le rate dei 209 miliardi che abbiamo portato noi e su cui loro si astenevano mentre ci urlavano “criminali” in pandemia". lanuovasardegna.it

Manovra: Conte, 'ennesimo circo con maggioranza a pezzi' - Ma dopo aver già peggiorato la ‘Fornero’ alzando l’età pensionabile e cancellato ‘Opzione donna’, il Governo si è dovuto rimangiare, per or ... msn.com

TARANTO - Il vicepresidente M5S ricorda il ruolo del Governo Conte II e della delibera CIPE-CIPESS che inserì l’opera nella programmazione nazionale - facebook.com facebook

Una cifra enorme, il prezzo di scelte sbagliate e di una visione che ha pesato sulle spalle degli italiani. Con il Superbonus, il governo Conte ha bruciato risorse che avrebbero potuto rafforzare sanità, scuola, sicurezza, infrastrutture, sostegno alle famiglie e alle x.com

