Goretzka ha aperto a un’esperienza all’estero il Napoli lo monitora per il mercato estivo

Leon Goretzka, centrocampista tedesco del Bayern Monaco, ha recentemente manifestato apertura a un’esperienza all’estero. Il Napoli, interessato al suo profilo, lo monitora per il mercato estivo, considerando la possibilità di rinforzare il reparto mediano. Goretzka, in scadenza di contratto nel 2026, rappresenta un’opzione concreta per il club partenopeo, che valuta attentamente questa opportunità di mercato.

Il Napoli ha mostrato interesse per Leon Goretzka, centrocampista tedesco del Bayern, che è in scadenza di contratto a giugno 2026. Napoli su Goretzka: la situazione. Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha dichiarato: « E’ stato un calciatore proposto al Napoli nelle scorse settimane. Per quanto mi risulta, il Bayern Monaco non ha voglia di far uscire Goretzka nel mercato di gennaio. Le valutazioni saranno per il mercato estivo. Goretzka è un nome su cui il Napoli ha registrato una possibilità, ha registrato l’apertura da parte del giocatore a un’esperienza diversa rispetto alla Germania, ma il Napoli ci penserà per l’estate, controllando la situazione intorno al giocatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

