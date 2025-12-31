Golden Power Picotti | Emendamento governo per evitare prosieguo procedura infrazione

Il governo italiano ha presentato un emendamento al decreto transizione 5.0, che modifica l’applicazione del Golden Power nel settore finanziario. La proposta prevede che l’attivazione dei poteri speciali sia subordinata al parere delle autorità europee competenti, nel tentativo di conciliare le misure nazionali con le normative europee e di evitare così il proseguimento della procedura di infrazione.

L' emendamento dell'esecutivo al decreto transizione 5.0 che prevede che l'attivazione dei poteri speciali del golden power sulle operazioni del settore finanziario sarà subordinata al parere delle autorità competenti europee "rappresenta un tentativo di coniugare i presidi nel settore finanziario, a cui il governo non intende rinunciare, con la cornice europea, sì da evitare il prosieguo della procedura di infrazione". Lo scrive Luca Picotti, avvocato e saggista, membro dell'Osservatorio Golden Power, in uno dei primi commenti, all'indomani della notizia dell'emendamento.

