Gli scoppia un petardo in mano uomo di 40 anni muore dissanguato

Un uomo di circa 40 anni ha perso la vita a causa dell'esplosione di un petardo che gli è scoppiato in mano. L'incidente è avvenuto in circostanze ancora da chiarire, provocando un grave incidente che ha portato al decesso. Le autorità stanno indagando sulle cause e sui fattori che hanno portato a questa tragica evenienza.

Un uomo di circa 40 anni, è morto a seguito dell'esplosione di un petardo che gli è scoppiato in mano. La tragedia, secondo quanto apprende LaPresse, è avvenuta nel quartiere di Acilia in via Corte Maggiore 19, poco distante dal litorale romano. La vittima sarebbe deceduta per una grave emorragia provocata dall'amputazione della mano. Sul posto sono intervenuti carabinieri e sanitari del 118.

