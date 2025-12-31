Gli amici del Senio e il comitato degli alluvionati di Castel Bolognese hanno pubblicato una nota per esprimere le proprie valutazioni sull’intervento effettuato il 25 dicembre. Secondo quanto dichiarato, le opere di messa in sicurezza hanno mostrato risultati positivi, mentre le casse di espansione non hanno funzionato adeguatamente. La comunicazione include anche alcune richieste alle istituzioni, per affrontare meglio le criticità emerse.

Gli amici del Senio e il comitato degli alluvionati di Castel Bolognese hanno affidato ieri ad una nota pubblica alcune considerazioni e varie richieste alle Istituzioni in relazione a quanto accaduto il 25 dicembre. "Dopo questa tre giorni di patemi - evidenziano Domenico Sportelli, per l’associazione, e Danilo Monti per il comitato -, la conclusione è che bisogna dare maggiore spazio all’acqua e ai fiumi. Un cambio di paradigma, ma l’unica strada che può aiutarci per un futuro sostenibile". Nello specifico secondo i cittadini serve "cambiare la destinazione d’uso dei terreni agricoli per lasciare alla pertinenza fluviale le aree allagate nel 2023 e 2024, promuovere le esondazioni controllate in pianura, smettere di edificare nei terreni alluvionali, delocalizzare abitazioni e attività se considerate in zone pericolose, recuperare aree cementate in disuso, trattare l’acqua come una risorsa utilizzandola per promuovere nuove opportunità nelle città e nei territori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Gli interventi fatti hanno tenuto. Male invece le casse di espansione"

Leggi anche: Rischio alluvione, le contromisure: "Cinque nuove casse di espansione"

Leggi anche: A Quarrata in cantiere tante opere. Ma la soluzione passa da Pistoia: "Servono le casse d’espansione"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Gli interventi fatti hanno tenuto. Male invece le casse di espansione; Il Presidente Mattarella ha adottato cinque provvedimenti di clemenza individuale; Dl armi, la Lega canta vittoria ma nei fatti non cambia niente; Raid senza sosta davanti al “Maradona.

"Gli interventi fatti hanno tenuto. Male invece le casse di espansione" - Gli amici del Senio e il comitato degli alluvionati di Castel Bolognese hanno affidato ieri ad una nota pubblica alcune considerazioni e varie richieste alle Istituzioni in relazione a quanto accaduto ... ilrestodelcarlino.it