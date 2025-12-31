Gli chef in prima linea Menù stellari e tradizione | E’ una serata speciale necessario stupire

Modena si prepara a salutare l’anno con una cena raffinata, tra menù stellati e tradizione. Le vie della città si vestono di eleganza, offrendo un’occasione per lasciar spazio agli chef locali, protagonisti di una serata importante. Per chi desidera celebrare senza cucinare, i ristoranti modenesi sono pronti a offrire un’esperienza gastronomica di qualità, in un’atmosfera sobria e curata.

Modena indossa l’abito da sera per l’ultima cena dell’anno, con i ristoranti in gran spolvero, per quanti hanno scelto di non mettersi ai fornelli, affidandosi in tutto e per tutto agli chef nostrani. Menu sfolgoranti e ingredienti fuori dall’ordinario, per cene esotiche ma anche aderenti alla tradizione, mescolando ad arte, carne, pesce, memoria e creatività, per piatti da ricordare. Al Club Europa 92, è da 35 anni che la famiglia Clò, celebra con i clienti l’ultima cena dell’anno, garantendo loro un approdo sicuro. Qui hanno cenato tutti, ma proprio tutti i big della musica, da Carreras a Domingo, da Barry White a Bono Vox, da Sting a Henry Clapton e il menu è sempre un evento: "Una decina le portate, dove alterneremo la grande cucina italiana delle regioni, con la passatina di ceci e gamberi, in omaggio a Fulvio Pierangelini; e il carciofo a bassa temperatura all’amatriciana, ma anche i tortelli ripieni di cotechino, in guazzetto di lenticchie e gelatina di Lambrusco, un piatto che racconta Modena, ma perfezionammo alle Maldive nel corso di un evento; poi i cavatelli con sugo di cannocchie fresche, cotte e crude; la tagliata di filetto ai porcini e tartufo nero; il guanciale di vitello al Barolo; per concludere con il tortino di ricotta e pistacchi, il brindisi di mezzanotte e la musica dal vivo", conferma Luca Clò. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

