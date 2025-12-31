Gli avvenimenti del 2025 a Bologna | una Coppa Italia per riscrivere la storia e l’autunno caldo dei cortei

Il 2025 a Bologna è stato un anno di eventi significativi, dalla conquista della Coppa Italia che ha scritto una nuova pagina nella storia sportiva della città, all’autunno caratterizzato da manifestazioni e cortei che hanno segnato il confronto sociale. Il nostro giornale ha seguito ogni passaggio, offrendo ai lettori un racconto dettagliato e preciso di questi momenti, testimonianza di un anno intenso e ricco di cambiamenti.

Bologna, 31 dicembre 2025 – Il 2025 che ci lasciamo alle spalle è stato ricco di avvenimenti. Tutti raccontati dal Carlino ai suoi lettori, giorno dopo giorno. Ecco quelli più importanti. Giustizia per Ramy, a gennaio il centro storico devastato dai manifestanti . La guerriglia per Ramy Nella notte tra l'11 e il 12 gennaio il centro storico viene devastato da alcune centinaia di manifestanti scesi in piazza per chiedere giustizia per la morte di Ramy Elgamal a Milano. La strage alla stazione Definitiva la condanna per la bomba a Gilberto Cavallini, considerato anche dalla Cassazione il quarto uomo del 2 agosto.

