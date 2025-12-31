Gli auguri-lampo di Putin per Capodanno | Russia crede in vittoria

Nel suo messaggio di Capodanno, Vladimir Putin ha rivolto un breve augurio alla Russia, sottolineando la fiducia nella vittoria. L’intervento, tra i più concisi del presidente russo, rappresenta un momento di riflessione sulla situazione attuale e sugli obiettivi futuri del paese. Un messaggio che, pur essendo breve, intende trasmettere un senso di determinazione e speranza per il nuovo anno.

Putin fa gli auguri di fine anno: "Crediamo nella vittoria, il destino personale è inseparabile dalla patria" - Il presidente russo dedica ampio spazio alla guerra in Ucraina durante il suo discorso alla nazione, i messaggi ai soldati: "Milioni di persone sono con voi, ve lo assicuro" ... today.it

Putin, auguri di Capodanno al Papa e ai leader amici. Ue esclusa (tranne Orbán e Fico) - C’è papa Francesco, nella lista delle 36 personalità mondiali alle quali Vladimir Putin ha inviato gli auguri di Capodanno, come pure l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, grande amico del ... corriere.it

31 Dicembre Buongiorno e Buona Vigilia di Capodanno Anche l'ultimo è arrivato, in un lampo quest'anno se n'è andato. Speriamo che il prossimo sia migliore. Auguri di buon anno di tutto Cuore. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.