Gli auguri-lampo di Putin per Capodanno | Russia crede in vittoria
Nel suo messaggio di Capodanno, Vladimir Putin ha rivolto un breve augurio alla Russia, sottolineando la fiducia nella vittoria. L’intervento, tra i più concisi del presidente russo, rappresenta un momento di riflessione sulla situazione attuale e sugli obiettivi futuri del paese. Un messaggio che, pur essendo breve, intende trasmettere un senso di determinazione e speranza per il nuovo anno.
(Adnkronos) – Il messaggio di auguri per il nuovo anno di Vladimir Putin verrà ricordato come uno dei più brevi interventi del presidente russo. Il suo intervento, oggi dal Cremlino, diretto "a tutti i nostri combattenti e comandanti", è durato solo tre minuti e 20 secondi, ha registrato l'agenzia Tass. Anche se a dire il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
