Gli auguri amari di Piciocchi | Quando vinci tutti ad adularti quando perdi ti scaricano
Gli auguri di Piciocchi, attuale capogruppo di Vince Genova in consiglio comunale e ex vicesindaco, sono caratterizzati da un tono diretto e sobrio. Con la frase
Sono “amari” quest'anno gli auguri di Pietro Piciocchi, attuale capogruppo di Vince Genova in consiglio comunale ma soprattutto ex vicesindaco della giunta Bucci ed ex candidato sindaco per il centrodestra.Dopo otto anni al governo della città, il centrodestra ha perso a maggio contro il campo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: WhatsApp, ora recuperi le chat con l’impronta digitale: scopri la funzione segreta che ti salva quando perdi il telefono
Leggi anche: Tari ad Arezzo: aumenta, ritarda e ti arriva quando gli pare
Gli auguri "amari" di Piciocchi: "Quando vinci tutti ad adularti, quando perdi ti scaricano" - La riflessione dell'ex vicesindaco e candidato sindaco alle ultime comunali: "Ho deciso di mettermi a nudo e raccontare la mia sconfitta" ... genovatoday.it
Tanti Auguri di buon Natale da tutto lo staff di Talking of Hair! Ci rivediamo giono 27 dicembre nei nostri saloni. 091 765 4346 Via Sciuti 154/A Palermo Via Amari 69 Palermo Tag and follow #talkingofhair - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.