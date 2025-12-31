Gli Amici di Samuel Insieme per rinascere dopo un incidente
Gli Amici di Samuel è un’associazione dedicata a sostenere chi affronta il percorso di rinascita dopo un incidente. Attraverso le testimonianze di chi ha superato le difficoltà, promuoviamo la resilienza e l’ottimismo, offrendo supporto concreto e speranza. Un luogo di condivisione e solidarietà, dove ogni storia dimostra che, anche nelle situazioni più complesse, è possibile ricostruire il proprio futuro.
L’ASSOCIAZIONE. Le storie di resilienza e speranza raccontate da chi ne fa parte: «Dal buio del trauma fino al matrimonio o all’università, qui una mano tesa». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: ’Gli Amici del cortile’: insieme dopo 60 anni
Leggi anche: Samuel Vincenzi muore a 15 anni dopo dieci giorni di agonia. L'ultimo video prima di lanciarsi dal ponte di Vidor: «Vi saluto amici. Io la faccio finita»
«Gli Amici di Samuel. Insieme, per rinascere dopo un incidente».
«Gli Amici di Samuel. Insieme, per rinascere dopo un incidente» - Le storie di resilienza e speranza raccontate dagli Amici di Samuel: «Dal buio del trauma fino al matrimonio o all’università». ecodibergamo.it
GLI AMICI DI OMAR CODAZZI - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.