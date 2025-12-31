La Giunta Regionale della Campania si avvicina alla definizione finale, con Roberto Fico in fase di scelta degli assessori. Secondo alcune fonti, il Partito Democratico manifesta ancora dubbi riguardo alla parità di genere, preferendo assessori uomini. Inoltre, torna l’ipotesi di coinvolgere Casillo come vice. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già domani, segnando un passo importante nel completamento della composizione della nuova squadra di governo regionale.

Ultimi piccoli dubbi e assegnazione delle deleghe. È in sprint finale Roberto Fico per la scelta della squadra degli assessori della Regione Campania che verrà probabilmente annunciata ufficialmente domani. Il nuovo governatore oggi ha lavorato per tutta la giornata nella sede di Santa Lucia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Giunta Regionale, ultimi dubbi per Fico: per il Pd solo assessori uomini e torna l'ipotesi Casillo come vice

Leggi anche: Giunta regionale di Fico, si fa largo Marco Sarracino (Pd) vicepresidente con delega al Lavoro. Casillo ai Trasporti

Leggi anche: Giunta regionale Fico, congresso provinciale Pd e assessori a tempo: stallo alla messicana in Campania

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Regionali, dubbio Emiliano nella futura Giunta Decaro. Il governatore uscente: Non ne so niente; Presidenza Fico al via ma manca l’accordo sugli assessori; Regione Campania, Rescigno (Lega): Cuomo assessore? Dubbi su incompatibilità; Roberto Fico, rompicapo giunta: scintille sulle deleghe e c’è il dubbio Sportiello.

Giunta Regionale, ultimi dubbi per Fico: per il Pd solo assessori uomini e torna l'ipotesi Casillo come vice - Per i Cinque stelle, Gilda Sportiello lascia il parlamento e torna in Campania. napolitoday.it