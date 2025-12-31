Giunta Regionale ultimi dubbi per Fico | per il Pd solo assessori uomini e torna l' ipotesi Casillo come vice
La Giunta Regionale della Campania si avvicina alla definizione finale, con Roberto Fico in fase di scelta degli assessori. Secondo alcune fonti, il Partito Democratico manifesta ancora dubbi riguardo alla parità di genere, preferendo assessori uomini. Inoltre, torna l’ipotesi di coinvolgere Casillo come vice. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già domani, segnando un passo importante nel completamento della composizione della nuova squadra di governo regionale.
Ultimi piccoli dubbi e assegnazione delle deleghe. È in sprint finale Roberto Fico per la scelta della squadra degli assessori della Regione Campania che verrà probabilmente annunciata ufficialmente domani. Il nuovo governatore oggi ha lavorato per tutta la giornata nella sede di Santa Lucia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
