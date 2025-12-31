Giunta regionale Campania sprint finale di Fico | atteso l’annuncio ufficiale degli assessori

La giunta regionale della Campania si avvicina alla fase finale di formazione. Il nuovo presidente, Roberto Fico, sta completando gli ultimi passaggi per la definizione delle deleghe e la nomina degli assessori. L’annuncio ufficiale è previsto a breve, segnando un passo importante nel percorso di governo regionale. Restano da risolvere gli ultimi dettagli prima di ufficializzare la composizione della nuova squadra di governo.

Ultimi nodi da sciogliere e deleghe da assegnare: il nuovo governatore Roberto Fico è al rush finale per la composizione della giunta regionale della Campania. Consultazioni serrate con Pd, M5S e alleati. È una corsa contro il tempo quella di Roberto Fico, ormai entrato nello sprint finale per definire la squadra degli assessori della Regione . 🔗 Leggi su 2anews.it

