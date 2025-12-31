Giunta regionale Campania sprint finale di Fico | atteso l’annuncio ufficiale degli assessori

La giunta regionale della Campania si avvicina alla fase finale di formazione. Il nuovo presidente, Roberto Fico, sta completando gli ultimi passaggi per la definizione delle deleghe e la nomina degli assessori. L’annuncio ufficiale è previsto a breve, segnando un passo importante nel percorso di governo regionale. Restano da risolvere gli ultimi dettagli prima di ufficializzare la composizione della nuova squadra di governo.

Ultimi nodi da sciogliere e deleghe da assegnare: il nuovo governatore Roberto Fico è al rush finale per la composizione della giunta regionale della Campania. Consultazioni serrate con Pd, M5S e alleati. È una corsa contro il tempo quella di Roberto Fico, ormai entrato nello sprint finale per definire la squadra degli assessori della Regione . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Giunta regionale Campania, sprint finale di Fico: atteso l’annuncio ufficiale degli assessori Leggi anche: Giunta regionale Campania, Roberto Fico ha la lista di assessori e deleghe: fra qualche ora l’annuncio Leggi anche: La prima giunta regionale di Fico prende corpo: ecco i papabili assessori in Campania Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Giunta Regionale, ultimi dubbi per Fico: per il Pd solo assessori uomini e torna l'ipotesi Casillo come vice; Campania, nuova giunta Fico: ancora nodi da sciogliere - - Quotidiano di Informazioni Online; Regione, Mastella propone una irpina come assessore nella nuova giunta di Fico; Regione, sprint sulla giunta. Giunta regionale Campania, sprint finale di Fico: atteso l’annuncio ufficiale degli assessori - Ultimi nodi da sciogliere e deleghe da assegnare: il nuovo governatore Roberto Fico è al rush finale per la composizione della giunta regionale della Campania. 2anews.it

Giunta Regionale, ultimi dubbi per Fico: per il Pd solo assessori uomini e torna l'ipotesi Casillo come vice - Per i Cinque stelle, Gilda Sportiello lascia il parlamento e torna in Campania. napolitoday.it

Fico vicino alla nomina della giunta, Morniroli sarà terzo assessore per il Pd - E' in sprint finale Roberto Fico per la scelta della squadra degli assessori della Regione Campania che verrà probabilmente annunciata ufficialmente ... ansa.it

Nella seduta odierna della Giunta regionale abbiamo approvato numerosi provvedimenti strategici su sviluppo economico, sanità, lavoro, bilancio e tutela del territorio, anche nell’ambito dell’attuazione del PNRR. Tra questi, l’istituzione del Tavolo regionale - facebook.com facebook

La giunta regionale ha completato la procedura di nomina di Alberto Firenze a direttore generale dell’Asp di #Palermo e di Giorgio Giulio Santonocito a direttore generale del “San Marco”di #Catania. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Sicilia #Regio x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.