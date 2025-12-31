Giunta regionale Campania Roberto Fico ha la lista di assessori e deleghe | fra qualche ora l'annuncio

Da fanpage.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta regionale della Campania, guidata da Roberto Fico, sta per essere ufficializzata. Dopo una lunga giornata di trattative, sono stati definiti i nomi degli assessori e le rispettive deleghe. L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore, segnando un passo importante per l’amministrazione regionale in vista del 2025.

La giunta Fico arriva agli sgoccioli del 2025: definita la lista, giornata lunga di trattativa per le deleghe ma gli accordi ci sono (almeno per ora). 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Nella nuova giunta della Campania di Fico ora c’è l’alt ai consiglieri-assessori per bloccare l’effetto domino

Leggi anche: La giunta di Roberto Fico in Regione Campania: tutti i nomi in corsa, deleghe chiave e subentri

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Regione Campania, per Roberto Fico il 29 dicembre prima riunione di Consiglio. Ultimi dettagli per la nuova Giunta; Presidenza Fico al via ma manca l’accordo sugli assessori; Perché la giunta regionale di Roberto Fico in Campania è diventata una guerra tra cacicchi del Pd (ma non solo); Giunta, è corsa contro il tempo.

giunta regionale campania robertoGiunta regionale Campania, Roberto Fico ha la lista di assessori e deleghe: fra qualche ora l’annuncio - La giunta Fico arriva agli sgoccioli del 2025: definita la lista, giornata lunga di trattativa per le deleghe ma gli accordi ci sono (almeno per ora) ... fanpage.it

giunta regionale campania robertoLa giunta regionale spacca Italia Viva in Campania: Saggese assessore, Cesaro pronto a rompere con Renzi - Fibrillazioni in area renziana: in Consiglio contro M5s e Pd per le commissioni, al loro interno per la possibile designazione di Saggese come assessora ... fanpage.it

giunta regionale campania robertoFico si siede in sala Consiglio regionale campano senza giunta - Roberto Fico è entrato nella sala del Consiglio regionale della Campania, sedendosi da solo al grande banco che ospita la giunta regionale, non ancora nominata. ansa.it

Giunta, Fico va spedito: De Luca vuole Bonavitacola

Video Giunta, Fico va spedito: De Luca vuole Bonavitacola

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.