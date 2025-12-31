Giunta regionale Campania Roberto Fico ha la lista di assessori e deleghe | fra qualche ora l'annuncio

La giunta regionale della Campania, guidata da Roberto Fico, sta per essere ufficializzata. Dopo una lunga giornata di trattative, sono stati definiti i nomi degli assessori e le rispettive deleghe. L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore, segnando un passo importante per l’amministrazione regionale in vista del 2025.

La giunta Fico arriva agli sgoccioli del 2025: definita la lista, giornata lunga di trattativa per le deleghe ma gli accordi ci sono (almeno per ora).

La giunta regionale spacca Italia Viva in Campania: Saggese assessore, Cesaro pronto a rompere con Renzi - Fibrillazioni in area renziana: in Consiglio contro M5s e Pd per le commissioni, al loro interno per la possibile designazione di Saggese come assessora ... fanpage.it

Fico si siede in sala Consiglio regionale campano senza giunta - Roberto Fico è entrato nella sala del Consiglio regionale della Campania, sedendosi da solo al grande banco che ospita la giunta regionale, non ancora nominata. ansa.it

Giunta, Fico va spedito: De Luca vuole Bonavitacola

Trovata la quadra sui nomi in giunta regionale. Roberto Fico oggi dovrebbe sciogliere la riserva sulla sua squadra di governo in Campania - facebook.com facebook

