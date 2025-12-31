Giunta regionale arriva l' ok alla proroga di sei mesi per i tirocinanti

La giunta regionale della Calabria ha approvato, su proposta dell’assessore Calabrese, la proroga di sei mesi per i tirocini di inclusione sociale. La decisione mira a garantire continuità e sostegno ai percorsi di formazione e inserimento lavorativo dei partecipanti. La misura si inserisce nell’ambito delle politiche regionali volte a promuovere l’inclusione sociale e lo sviluppo delle competenze professionali sul territorio.

La giunta regionale della Calabria, nella seduta odierna presieduta dal governatore Roberto Occhiuto, su proposta dell'assessore alle Politiche per il lavoro e alla Formazione professionale, Giovanni Calabrese, ha deliberato l'ulteriore prosecuzione dei tirocini di inclusione sociale per un.

