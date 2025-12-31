Giunta Fico a Napoli ecco i dieci assessori e le deleghe

Il 31 dicembre 2025, a Napoli, è stata ufficializzata la composizione della nuova giunta regionale della Campania, guidata dal presidente Roberto Fico. La squadra è composta da dieci assessori provenienti dalle diverse forze politiche della maggioranza, ciascuno con specifiche deleghe. Questa formazione rappresenta un passo importante nel percorso amministrativo della regione, con l’obiettivo di affrontare le sfide locali e promuovere lo sviluppo territoriale.

NAPOLI, 31 Dicembre 2025 – È stata ufficializzata la giunta regionale della Campania guidata dal presidente Roberto Fico, composta da dieci assessori in rappresentanza delle forze politiche della maggioranza. La vicepresidenza è stata affidata a Mario Casillo (Pd), che assume anche le deleghe a trasporti e mobilità. Per il Partito Democratico entrano in giunta anche Vincenzo Cuomo, con delega a governo del territorio e patrimonio, e Andrea Morniroli, nominato assessore a politiche sociali e scuola. Tra i nuovi assessori figura anche Fulvio Bonavitacola, già vicepresidente della Regione nella precedente legislatura, cui sono state assegnate le deleghe a attività produttive e sviluppo economico.

