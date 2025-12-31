Giugliano Un anno di inchieste arresti e nuove elezioni | la città confida nel cambiamento

Il 2025 ha rappresentato un anno di cambiamenti e sfide per Giugliano, caratterizzato da inchieste giudiziarie, arresti e nuove elezioni. La città ha affrontato momenti difficili, ma continua a guardare al futuro con speranza e desiderio di rinnovamento. In questo contesto, il nostro obiettivo è offrire un’informazione equilibrata e puntuale sugli sviluppi che coinvolgono la comunità e il suo cammino di ricostruzione.

Il 2025 è stato un anno complesso e segnato da eventi profondi per Giugliano, tra scossoni politici, inchieste giudiziarie, gravi fatti di cronaca e appuntamenti culturali. Sul piano istituzionale, la vita politica della città è stata travolta dalle indagini che hanno coinvolto amministratori e consiglieri comunali. Le dimissioni in massa di 17 consiglieri lo scorso

